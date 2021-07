Nova klubska hokejska sezona v Sloveniji se bo začela s pokalnim tekmovanjem, ki bo med 1. in 4. septembrom na Bledu. Septembra se pod okriljem Hokejske zveze Slovenije začenjata še državno prvenstvo in International Hockey League (liga IHL), znan je sistem tekmovanj.

Pokal Slovenije: HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija, HK Slavija Junior, HK Triglav Kranj, HK True Celje, HDK Maribor, HKMK Bled in Hidria Jesenice

Pokalno tekmovanje za sezono 2021/22 bo med 1. in 4. septembrom na Bledu v organizaciji HDD Bled. Za pokal so se prijavili HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija, HK Slavija Junior, HK Triglav Kranj, HK True Celje, HDK Maribor, HKMK Bled in Hidria Jesenice.

Žreb četrtfinalnih tekmovalnih parov bo 20. avgusta v ledeni dvorani na Bledu. Četrtfinalni obračuni bodo 1. in 2. septembra, polfinalni tekmi 3. septembra, veliki finale pa v soboto, 4. septembra.

Pokalno lovoriko bodo branili člani HDD Sij Acroni Jesenice.

Državno prvenstvo: HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija, HK Slavija Junior, HK Triglav Kranj, HK True Celje, HDK Maribor, HKMK Bled in Hidria Jesenice

Naslov državnega prvaka bodo branili hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, od katerih so se poslovili številni nosilci igre in trenerski štab, ki so se preselili v Ljubljano. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Državno prvenstvo se bo začelo predvidoma 11. septembra, so sporočili iz HZS. V njem bo nastopalo istih osem ekip kot v pokalu: HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija, HK Triglav Kranj, HK Slavija Jr., HDK Maribor, HD Hidria Jesenice, HK Celje in HKMK Bled.

Tekme prvega dela tekmovanja - vsaka ekipa bo z vsako odigrala dve tekmi, eno doma, eno v gosteh - bodo štele tudi v IHL, izjema so tekme branilcev državnega naslova HDD Sij Acroni Jesenice, ki bodo igrali v mednarodni Alpski ligi in v IHL nimajo ekipe.

Po rednem delu bo vseh osem nadaljevalo v četrtfinalu (1. z 8., 2. s 7., 3. s 6., 4. s 5.). Tako četrtfinale kot polfinale bodo igrali na dve zmagi. Državni prvak bo predvidoma znan aprila 2022.

Liga IHL: HK SŽ Olimpija, HK Slavija Junior, HK Triglav Kranj, HK True Celje, HDK Maribor, HKMK Bled, Hidria Jesenice (skupina Sever); KHL Medveščak mladi, KHL Mladost, KHL Zagreb, KH Sisak, SKHL Crvena zvezda, HK Vojvodina (skupina Jug).

Naslov prvakov v ligi IHL bodo branili Kranjčani. Moštva bodo v prvem delu razdeljena na skupini Sever in Jug. Foto: HZS

V sezoni 2021/22 bodo članske ekipe, ki tekmujejo v IHL, razdeljene v skupini Sever in Jug. V skupini Sever bodo tekmovali: HK SŽ Olimpija (prva ekipa bo igrala v ligi ICEHL, nekdanji ligi EBEL), HK Triglav Kranj, HK Slavija Jr., novinec HDK Maribor, HD Hidria Jesenice, HK Celje in HKMK Bled. Začetek tekmovanja je predviden 11. septembra.

V skupini Jug bodo tekmovali: KHL Medveščak mladi, KHL Mladost, KHL Zagreb, KH Sisak, SKHL Crvena zvezda, HK Vojvodina. Začetek tekmovanja je predviden 25. septembra.

V prvem delu moštva v skupini Sever odigrajo po 12 tekem, v skupini Jug po 10. Po prvem delu se oblikujeta novi skupini A (6 ekip) in B (7 ekip). V skupini A (10 dodatnih tekem) bodo igrali tisti, ki bodo v skupini Sever po prvem delu na mestih med 1. in 4., in tista, ki bosta prvi del v skupini Jug končala na 1. in 2. mestu. Preostali bodo igrali v skupini B (12 dodatnih tekem).

V četrtfinale bodo napredovala vsa moštva skupine A in najboljši moštvi skupine B. V četrtfinalu bodo igrali; 1.(A) – 2.(B), 2.(A) – 1.(B), 3.(A) – 6.(A), 4.(A) – 5.(A), v polfinalu pa: zmagovalec 1.(A) – 2.(B) : zm 4.(A) – 5.(A), zm 2.(A) – 1.(B) : zm 3.(A) – 6.(A).

V končnici bodo igrali na tri zmage, predviden konec tekmovanja je 16. april.

HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice bosta ob omenjenih tekmovanjih igrala v ligi ICEHL oziroma Alpski ligi.

V IHL bodo tekmovanja potekala tudi v selekcijah U19, U17, U15 in U13.