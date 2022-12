Pred mladimi risi reprezentančni vrhunec sezone

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na Bledu začela sklepne priprave pred nastopom na IIHF Svetovnem prvenstvu divizije I-A, ki bo od 11. do 17. decembra v Askerju na Norveškem.

Selektor mladih risov Lovro Bajc je na zbor na Bledu povabil tri vratarje, osem branilcev in 13 napadalcev. Njegove varovance do četrtka čaka več treningov v domovini, v sredo bodo odigrali pripravljalno tekmo z Italijo, ki v letošnji sezoni nastopa en kakovostni razred nižje, nato pa se bodo odpravili na prizorišče vrhunca reprezentančne sezone, Norveško.

Svetovno prvenstvo drugega razreda do 20 let bo med 11. in 17. decembrom gostil Asker, ob gostiteljih in Slovenci pa bodo tam tekmovali še mladi hokejisti Danske, Francije, Kazahstana in Madžarske.

Prvenstvo elite z desetimi reprezentancami (elita in divizija I-A pri U20 skupaj štejeta 16 reprezentanc, pri članih jih je 16 med elito) se bo čez tri tedne začelo v Kanadi.