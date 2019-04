Vnuk: Jeseničani so zmagali nezasluženo #video

Po polovici finala državnega hokejskega prvenstva, ki ga igrajo po sistemu boljši z dveh tekem, so v prednosti branilci naslova HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji so v torek s 4:2 premagali HK SŽ Olimpija in bodo v četrtek v Tivoliju branili prednost dveh zadetkov. "Na koncu zaslužena zmaga," je dejal trener Jeseničanov Marcel Rodman, ljubljanski trener Jure Vnuk pa se s stanovskim kolegom ni strinjal.

Dolga finalna serija Alpske lige, v kateri so hokejisti HK SŽ Olimpija po sedmih tekmah s Pustertalom v nedeljo postali prvaki, in dejstvo, da bo peterica hokejistov (branilec in štirje napadalci) v petek odpotovala na svetovno prvenstvo drugega razreda v Kazahstan, so botrovali ekspresnemu finalu državnega prvenstva.

Branilci naslova Jeseničani in Ljubljančani tako igrajo po sistemu boljši z dveh tekem in po polovici bolje kaže gorenjski ekipi, ki je na uvodni finalni tekmi v torek s 4:2 premagala večnega tekmeca. To je bila sploh prva zmaga železarjev nad zmaji v tej sezoni.

Ekipi sta v finale štartali z različnima izhodiščema, Jeseničani spočiti, a brez tekmovalnega ritma (zadnjo tekmo so odigrali pred skoraj dvema tednoma), Ljubljančani pa utrujeni, a v tekmovalnem ritmu.

Fotogalerija s tekme (foto: Peter Podobnik/Sportida):

Kot bi bili v živem pesku, a nato je steklo

Če je bila prva tretjina povsem v znamenju Olimpije, ki je prevladovala, a kaj več od enega ploščka za hrbtom Matta Climieja ni zmogla, so v nadaljevanju bolje zaigrali gostitelji in se pred skoraj tri tisoč gledalci razveselili finalne prednosti.

Trener Jesenic Marcel Rodman z uvodom tekme ni bil zadovoljen, precej bolj je bil z nadaljevanjem. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Mislil sem, da nam bodo noge v prvi tretjini bolj stekle, a nam niso. Kot bi bili v živem pesku. Naše reakcije so bile prepočasne. Olimpija je prišla v ritmu tekem in je bila vsekakor boljša, tako da smo imeli kar srečo, da smo se izvlekli v prvi tretjini (rezultat prve tretjine 1:1, op. p.). Nato smo se zbrali, naredili velik korak naprej v svoji igri, predvsem v odločnosti. Bolj kot je šla tekma proti koncu, več svežine, hitrosti je bilo v naši igri. Na koncu zaslužena zmaga," je srečanje ocenil trener Jesenic Marcel Rodman, ki bi se v četrtek lahko razveselil prve trenerske lovorike domačega prvenstva.

"Olimpija si je zaslužila gostiti zadnjo tekmo. Verjamem, da bodo naredili vse, da dobijo trojno krono (pokalni naslov, naslov prvaka v Alpski ligi in naslov državnega prvaka, op. p.). Mi smo v zadnjih dveh, treh mesecih naredili velik korak naprej, tako da si tudi mi želimo končati sezono na pozitiven način in naredili bomo vse za to," je sporočil Rodman.

Ne bomo se branili, šli bomo po novo zmago "Ne bomo branili prednosti, poskušali bomo zmagati še enkrat," pravi Tadej Čimžar. Foto: Peter Podobnik/Sportida "Pričakovali smo, da bo dvorana zaživela kot vsako leto proti Olimpiji. Res so krasni navijači, tako da je še lažje igrati. Na začetku še nismo bili povsem pravi in smo še lovili tempo, ki smo ga prikazali proti ekipi Pustertala. Nato smo vse bolj stopnjevali svojo igro, hitrost, kar se nam je na koncu obrestovalo. V Tivoliju ne bomo branili prednosti, igrali bomo, kot smo do zdaj, se držali našega sistema in poskušali še enkrat zmagati," je po srečanju dejal najboljši strelec in podajalec Jesenic Tadej Čimžar.

Upa, da zberejo moči

Zadovoljstva pa ni bilo v taboru poražencev, ki so prvič v sezoni pokleknili pred Jeseničani. Trener Jure Vnuk, čigar moštvo se ubada s kar nekaj poškodbami (branilca Aleša Kranjca v torek ni bilo v postavi), a bo o njih spregovoril šele po četrtkovi zadnji tekmi sezone, se ni strinjal z besedami o zasluženi zmagi domačega trenerja.

"Jeseničani so zmagali nezasluženo. Mi smo bili res utrujeni, oni pa niso pokazali ne vem kakšne igre. V rednem delu so bili morda celo boljši," meni trener Olimpije Jure Vnuk. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Jeseničani so zmagali nezasluženo. Mi smo bili res utrujeni, na koncu so nam moči pošle, oni niso pokazali ne vem kakšne igre, v rednem delu so bili morda celo boljši," je Vnuk dejal po porazu in pogledal proti četrtku: "Težko bo, a računam na to, da bomo zbrali moči in dali res vse od sebe, potem nas res čaka velik počitek, konec sezone. Upam, da se bomo zbrali in pokazali pravo igro v Ljubljani. Šteje le naslov prvaka, naredili bomo vse, da bomo zmagali."

Ob tem se je Ljubljančan, ki je že v lanski sezoni znal z besedami povzročiti nejevoljo pri nasprotnikih, kar se mu ni obrestovalo, še enkrat obregnil ob sistem finala državnega prvenstva: "Nekaj je igrati finale na sedem tekem in na koncu zmagati. Želel bi si pravega finala z Jesenicami, na štiri dobljene tekme, tako pa imamo ti dve tekmi, zanimiv sistem …"

Odločitev bo padla v četrtek

Odločilna finalna tekma bo v četrtek ob 20. uri v Tivoliju, kjer bodo Jeseničani branili prednost dveh zadetkov in lovili tretji zaporedni naslov prvaka. Zadetki z obeh tekem se bodo sešteli, ob tem pa zadetek v gosteh ne šteje "dvojno", kot je to v navadi v nogometu.

Na drugi tekmi bi ob enakem številu točk in golov kot na prvi po 60 minutah igrali "dolgi" podaljški. V podaljšku igrajo s po štirimi igralci v polju in vratarjem do zlatega gola oziroma 20 minut. V primeru, da po 20 minutah nobena ekipa ne zadene, se igra nov dolgi podaljšek do zlatega gola oziroma 20 minut in tako naprej.

