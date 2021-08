Slovenci zvečer za biti ali ne biti: Pokazati drugačen pristop

Slovenski hokejisti so olimpijske kvalifikacije v Oslu odprli s tesnim porazom proti favorizirani Danski (3:4), ki je levji delež naloge opravila že v prvi tretjini, po kateri je vodila s 3:0. Slovenci po porazu niso odvisni le od sebe. Da bi še lahko upali na tretji zaporedni olimpijski nastop v Pekingu prihodnje leto, morajo zvečer premagati gostitelje, v nedeljo Južno Korejo, ob tem pa upati na ugoden razplet nedeljskega skandinavskega obračuna.

A najprej jih čakajo gostitelji Norvežani, ki so kvalifikacije odprli z zmago s 4:1 nad na papirju najmanj zahtevnim tekmecem Južno Korejo. Izbranci selektorja Matjaža Kopitarja, ki je po četrtkovem porazu izpostavil priprave, v katerih so Danci med drugim odigrali dve tekmi, Slovenci pa so prvi skupni trening opravili šele v torek, obljubljajo boljši začetek kot proti Danski.

"Vsekakor bo treba pokazati drugačen pristop, kot smo ga na začetku današnje tekme. Morda smo se malo ustrašili nasprotnika, kar nam ni podobno. Po prvi tretjini je bilo treba malo znoreti. To je bila tretjina za pozabo. To nismo bili mi. Graditi moramo na stvareh iz druge in tretje tretjine, ko smo dokazali, da lahko igramo z njimi. Graditi moramo na agresivnosti, ki smo jo pokazali v tretji tretjini, in na želji," je po porazu z Dansko dejal napadalec Jan Urbas.

Zadnje snidenje v Pjongčangu pripadlo Norvežanom

Slovenija in Norveška sta se zadnjič srečali na olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer sta se udarili v tekmi za četrtfinale. V podaljšku so slavili Norvežani.

Današnja tekma se bo v dvorani Jordal Amfi v Oslu začela ob 21. uri. Štiri ure prej bodo Danci drugo zmago iskali proti Južni Koreji. V soboto sledi prost dan, v nedeljo pa zadnji krog turnirja.

Boja za OI tudi v Rigi in Bratislavi

Ob Oslu pa kvalifikacijska turnirja potekata še v Rigi (Latvija je v četrtek premagala Italijo, Francija pa Madžarsko) in Bratislavi, kjer so Poljaki v uvodu presenetili Beloruse, Slovaki pa tesno premagali Avstrijo.