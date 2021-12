Nove odpovedi v ligi NHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo lige NHL, ki je zaradi povečanja okužb s covid-19 v klubih odpovedalo že precej tekem in moštva predčasno poslalo na božični premor, je moralo odpovedati še tri dodatne tekme, skupno skoraj 70.

Vrnitev na treninge po podaljšanem božičnem premoru ni bila prijetna za vse klube najmočnejše hokejske lige. Testiranja na covid-19 so razkrila nov porast okužb s koronavirusom, tako da je vodstvo tekmovanja pred sredinim ponovnim zagonom lige odpovedalo še tri tekme (med Chicago Blackhawks in Winnipeg Jets ter dve med Dallas Stars in Colorado Avalanche).

Skupaj so zdaj odpovedali že 67 tekem, kar je tudi razlog, da NHL-ovcev na olimpijskih igrah v Pekingu ne bo. V času OI bodo namreč poskušali izpeljati prestavljene obračune.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo sezono nadaljevali v sredo, ko bodo gostili Vegas.