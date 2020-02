Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL je v noči na torek na sporedu šest tekem. Na delu so tudi hokejisti Tampa Bay Lightning, ki so v odlični formi in v gosteh pri Columbus Blue Jackets lovijo sedmo zmago na zadnjih sedmih tekmah.