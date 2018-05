Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Reuters

Hokejisti Washingtona Capitals so poskrbeli, da bo o drugem finalistu lige NHL odločala sedma tekma. Washington je na šesti tekmi finala vzhodne konference premagal Tampa Bay Lightning s 3:0 in ohranil upanje na osvojitev Stanleyjevega pokala. Tako bo moral Vegas na tekmeca v velikem finalu počakati do srede, ko čaka ljubitelje hokeja nova poslastica na Floridi.