Foto: Reuters

Hokejisti Tampe Bay so v finalu vzhodne konference lige NHL izgubili prvi dve tekmi proti Washingtonu pred domačimi navijači, a nato v gosteh presenetili in dvakrat zmagali. Zdaj se pri izidu 2:2 v zmagah vračajo v domačo dvorano in lovijo popoln preobrat.