Neuradno: naslednji selektor risov naj bi bil že znan

Slovenska hokejska reprezentanca je na letošnjem svetovnem prvenstvu elite, ki sta ga gostili Finska in Latvija, s sedmimi porazi zasedla zadnje mesto in bo prihodnje leto spet igrala v Diviziji I. Konec julija so iz Hokejske zveze Slovenije sporočili, da se z mesta selektorja poslavlja Matjaž Kopitar in takoj začeli iskati njegovega naslednika.

Generalni sekretar HZS Dejan Kontrec si je za selektorja zaželel nekoga, ki pozna slovenski hokej in bo znal delati z mladimi. Foto: Grega Valančič/Sportida Zdaj so ga očitno našli, a uradne potrditve imen, ki jih navaja Sportklub, iz HZS še ni. Generalni direktor krovne hokejske zveze Dejan Kontrec je pred časom dejal, da si s selektorjem želijo dolgoročno rešitev, nekoga, ki pozna slovenski hokej in ki bo sposoben voditi menjavo generacij, ki se nezadržno bliža." Želim si človeka, ki se bo veliko ukvarjal z mladimi, ki bo imel voljo, željo in sposobnost za to. Vedeti moramo, da to ne bo reprezentanca, kot je bila doslej. Treba se bo ukvarjati z mlajšimi. Zakaj ne bi bili to že 18-letniki? Selektor bi moral hoditi na SP dvajsetice in biti precej bolj prisoten v klubih. Želim, da bo to dolgoročna zgodba. Upam, da bomo čez nekaj let pripeljali reprezentanco spet na neko raven," je konec julija za STA povedal Kontrec.

Kot kaže, bo pravi mož za to nalogo 43-letni Edo Terglav, nekdanji hokejist, ki je za reprezentanco zbral 44 nastopov in z risi nastopil tudi na treh svetovnih prvenstvih elitne divizije, po tekmovalni karieri pa kot trener deloval v Franciji v Brianconu in Grenoblu. Tudi z reprezentančnim hokejem ima že trenerske izkušnje, leta 2014 je bil pomočnik selektorja francoske izbrane vrste do 18 let, leta 2017 pomočnik selektorja slovenske članske reprezentance Nika Zupančiča, leta 2018 Finca Karija Savolainena, ki je rise vodil na olimpijskem turnirju v Pjongčangu, nato pa je bil isto leto še v štabu Matjaža Kopitarja na svetovnem prvenstvu divizije I v Budimpešti.

V zadnjih dveh sezonah je v Franciji vodil mlado ekipo Grenobla (U20), letos pa je pomočnik trenerja članske ekipe Grenobla.

Kandidata za selektorja morata potrditi strokovni svet in predsedstvo HZS, šele tedaj ga bodo lahko tudi uradno razkrili javnosti.

Preberite še: