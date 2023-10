McDavid zaradi poškodbe ob več tekem

Connor McDavid je utrpel poškodbo zgornjega dela telesa pri porazu proti Winnipeg Jets (2:3) in ne bo mogel igrati en do dva tedna, so sporočili iz kluba.

INJURY UPDATE ⬇️



Connor McDavid suffered an upper body injury during last night’s game vs. the Jets & is expected to be out of the #Oilers lineup for one to two weeks. pic.twitter.com/qU5dNKuUcC