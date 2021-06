McDavid do naziva MVP soglasno

Gretzkyja je na prvo mesto postavilo 63 glasovalcev, McDavida pa tokrat vseh 100. Slednji je sezono končal s 105 točkami in bil prvi strelec lige s 33 goli in 72 podajami, 21 točk je bil pred drugouvrščenim in klubskim kolegom Leonom Draisaitlom iz Nemčije. McDavid je tretjič končal sezono kot prvi strelec lige, pred tem mu je to uspelo že v sezonah 2016/17 (100) in 2017/18 (108).

This year's winner of the Hart Memorial Trophy, the player most valuable to his team during the regular season, is Connor McDavid (@cmcdavid97)! #NHLAwards pic.twitter.com/Yw2VFT2Akl — NHL (@NHL) June 29, 2021

Connor McDavid je prejel tudi nagrado Ted Lindsay za najbolj izstopajočega igralca lige po izboru članov sindikata igralcev najmočnejše hokejske lige na svetu.

Adam Fox (New York Rangers) je prejel nagrado Norris za najboljšega obrambnega igralca, Marc-Andre Fleury (Vegas Golden Knights) je za najboljšega vratarja prejel pokal Vezina, Rus Kirill Kaprizov (Minnesota Wild) pa nagrado Calder za prvega novinca lige.