Začenja se končni spopad za Stanleyjev pokal

V ligi NHL se ponoči začenja finale. Za Stanleyjev pokal se bodo udarili hokejisti moštev Tampa Bay Lightning in Montreal Canadiens. Prva tekma bo v Tampi na Floridi ob 2.00 zjutraj po slovenskem času.

Tampa Bay Lightning branijo naslov prvakov, lani so v finalu s 4:2 v zmagah premagali Dallas Stars in še drugič v zgodovini dvignili sloviti pokal. Prvič so ga leta 2004.

Montreal na drugi strani je s 24 naslovi prvaka najuspešnejše moštvo v zgodovini lige NHL, a so Canadiens Stanleyjev pokal nazadnje osvojili davnega leta 1993. Takrat so se tudi zadnjič uvrstili v finale.

Liga NHL, 28. junij (finale): 2:00, Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens /0:0/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

