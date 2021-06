Montreal v finale prvič po letu 1993?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Montreal do prvega finala po letu 1993 ali Vegas do sedme tekme?

Bo četrtkov večer v najmočnejši hokejski ligi na svetu dal prvega finalista letošnje sezone? To lahko z zmago nad Vegas Golden Knights postane Montreal Canadiens, ki je v velikem finalu lige NHL zadnjič igral v sezoni 1992/93, ko je postal prvak. Zlati vitezi bodo poskušali izsiliti sedmo tekmo. To je v sredo uspelo New York Islanders, ki se za finale bori z branilcem naslova Tampa Bay Lightning.