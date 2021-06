Vegas in Montreal po zaključni plošček za finale

V drugem polfinalu se merita New York Islanders in Tampa Bay Lightning, ki je nazadnje ponižala Otočane kar z 8:0 in v skupnih zmagah povedla s 3:2. Šesta tekma bo na sporedu v noči na četrtek v New Yorku.

Liga NHL, 22. junij (polfinale): 03.00 Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens /2:2/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1