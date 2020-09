Dan D za Dallas, Colorado, Vegas in Vancouver

Danes bomo dobili še dva udeleženca konferenčnega finala, v katerega so se kot prvi uvrstili hokejisti Tampa Bay Lightning. O tem, kdo bo napredoval, bosta odločali sedmi tekmi med Colorado Avalanche in Dallas Stars ter med Vegas Golden Knights in Vancouver Canucks. Tako Dallas kot Vegas sta v seriji na štiri zmage vodila že s 3:1, a sta Colorado in Vancouver z dvema zaporednima zmagama izsilila sedmo tekmo. V soboto bosta za zadnjo vstopnico za konferenčni finale obračunala Philadelphia Flyers in New York Islanders.