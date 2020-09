Začenja se bitka za Stanleyjev pokal, tako Tampa kot Dallas po enega že imata

Za Tampo bo to šele tretji nastop v velikem finalu lige NHL, leta 2004 so njeni hokejisti šli do konca, leta 2015 so morali po šestih tekmah priznati premoč Chicagu. Dallas je štirikrat zaigral v finalu, leta 1999 zmagal, v letih 1981, 1991 in 2000 pa izgubil. V prejšnjem stoletju še kot klub Minnesota North Stars z 1:4 klonil proti NY Islanders, deset let kasneje z 2:4 proti Pittsburgh Penguins.

V rednem delu te sezone sta se finalista pomerila dvakrat, obakrat so zmagali hokejisti iz mesta, v katerem športne navdušence razveseljuje slovenski košarkarski biser Luka Dončić, zvezdnik moštva lige NBA Dallas Mavericks. Decembra lani so Stars Tampo premagali s 4:3, januarja letos s 3:2, obakrat šele po podaljšku.

Liga NHL, finale, prva tekma: 1.30, Tampa Bay Lightning – Dallas Stars

