Prvaki ostajajo med živimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Tampe Bay Lightning so na peti tekmi finala v ligi NHL s 3:2 premagali hokejiste Colorado Avalanche in jim tako preprečili, da bi v domačem Denverju že osvojili Stanleyjev pokal. Tampa je zaostanek v zmagah znižala na 2:3. Colorado je sicer na domačem ledu v tej sezoni zmagal kar 38 tekem, izgubil pa jih je le 12.

Odločilni gol za zmago aktualnih prvakov je v 14. minuti zadnje tretjine dosegel Ondrej Palat. Jan Rutta in Nikita Kučerov sta pred tem dosegla zadetke za prvake lanske in predlanske sezone, vratar Andrej Vasiljevski pa je zbral 35 obramb.

Za Colorado sta zadetke dosegla Valerij Ničuškin in Cale Makar, a to no bilo dovolj, da bi lahko že v pretekli noči na domačem ledu lahko dvignili Stanleyjev pokal.

Finala serija se tako za šesto tekmo vrača v Tampo, kjer se bosta ekipi pomerili v noči z nedelje na ponedeljek.