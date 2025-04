Edmonton in St. Louise v neposrednem obračunu za končnico

Podobno kot v košarkarski ligi NBA se tudi v hokejski NHL igrajo zadnje tekme rednega dela. Tudi hokejisti odigrajo 82 tekem, preden se začnejo izločilni boji. V noči na četrtek je na ledu deset ekip. Anžeta Kopitarja in Los Angeles Kings naslednji obračun čaka v noči na petek proti Anaheimu. Skupaj jih morajo odigrati še pet, končnico pa so si že zagotovili.

Pomembno tekmo v boju za napredovanje v izločilne obračune igrata Edmonton in St. Louis, ki imata trenutno oba 93 točk, a Oilers dve odigrani tekmi manj. Sta pa na šestem in sedmem mestu zahodne konference, štiri točke za Los Angeles Kings, ki so si končnico že zagotovili. Ti dve ekipi si je še nista, sta pa dve točki pred osmo Minnesoto.

Liga NHL, 9. april:

Lestvica