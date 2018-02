Kralji nad ekipo, ki je pred dnevi razbila vodilne

Liga NHL, 7. februar

Po burni torkovi noči sledi bolj mirna sreda. Na sporedu so le tri tekme. Na delu bo po krajšem premoru tudi Anže Kopitar in njegovi kralji, ki gostijo Edmonton. Kanadčani na lestvici krepko zaostajajo za Los Angelesom, a oljarji so v ponedeljek razbili (6:2) vodilno ekipo lige, Tampa Bay Lightning. Ne bo lahko.