Večer končnih odločitev v ligi NHL poln presenečenj

Foto: Guliver/Getty Images

Hokejisti Toronto Maple Leafs so na četrti tekmi predkroga končnice v severnoameriški hokejski ligi NHL uprizorili preobrat proti Columbus Blue Jackets in z zmago s 4:3 ostajajo v boju za prvi krog končnice. Medtem so ostala mesta v prvem krogu boja za Stanleyjev pokal že oddana.

Obračun med Torontom in Columbusom je tako edini, ki bo trajal pet tekem. Za to so poskrbeli javorovi listi, ki pa so v domači dvorani, ki gosti moštva vzhodne konference, štiri minute pred koncem tekme po zadetkih Cama Atkinsona, Cladislava Gavirkova in Boona Jennerja zaostajali z 0:3. Potem je sledil veliki preobrat.

Za znižanje na 2:3 sta v 57. minuti poskrbela William Nylander in John Tavares. Le 23 sekund pred iztekom rednega dela pa je izenačil Zach Hyman. Odločitev v podaljšku je nato padla v 14. minuti, ko je z natančnim strelom Elvisa Merzlinkisa v vratih modrih jopičev ugnal Auston Matthews. Peta tekma bo na sporedu v noči z nedelje na ponedeljek.

Presenečenje Chicaga in Montreala

Podaljšek se je v noči na soboto v ligi NHL igral na treh od šestih tekem. Foto: Guliver/Getty Images Na ostalih tekmah je že prišlo do končnih odločitev. Presenetljivo je izpadlo moštvo Edmonton Oilers, ki v domači dvorani, ki gosti boje v zahodni konferenci, ni uspelo streti najslabše postavljenega moštva Chicago Blackhawks. Ti so v zmagah slavili s 3:1, odločilni zadetek na četrti tekmi za zmago s 3:2 pa je sredi zadnje tretjine dosegel Dominik Kubalik. Edmontonu na štirih tekmah ni pomagalo niti devet točk Connorja McDavida.

Podobno presenečenje so na vzhodu uprizorili Montreal Canadiens. Ti so kot 12. nosilci prav tako s 3:1 izločili peto postavljeno moštvo konference. Z 2:0 so na četrti tekmi ugnali Pittsburgh Penguins, zadetka pa sta v samem zaključku tekme dosegla Artturi Lehkonen v 56. in Shea Webber v zadnji minuti rednega dela.

Kako je Montreal izločil Pittsburgh:

Na zahodu so napredovali še Vancouver Canucks, potem ko so s 3:1 v zmagah izločili Minnesota Wild. Ti so vodili pred zadnjo tretjino, potem pa je za izenačenje na 4:4 zadel Bo Horvat. Podaljšek je nato trajal le 11 sekund. Uspešen je bil Christopher Tanev.

V petek zvečer sta si napredovanje zagotovila že New York Islanders in Arizona Coyotes. Prvi so s 3:1 v zmagah izločili moštvo Florida Panthers, potem ko so na zadnji tekmi slavili s 5:1. Dva zadetka je v prvi tretjini prispeval Anthony Beauvillier. Na 2:1 je znižal Mike Hoffman, v zadnjih dveh tretjinah pa so za Newyorčane zadeli še Brock Nelson, Matthew Barzal in Jean-Gabriel Pageau.

Arizona je na četrti tekmi za napredovanje v prvi krog končnice potrebovala podaljšek proti Nashvillu. Redni del se je končal s 3:3, zmagovalca v seriji pa je odločil Brad Richardson v šesti minuti dodatka.

Nasprotniki ekip v prvem krogu končnice bodo znani po sobotnih in nedeljskih tekmah v skupinah za razvrstitev od prvega do četrtega mesta.