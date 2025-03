Kopitar in druščina ponovno praznih rok, Ovečkin še bližje rekordu

Anže Kopitar in njegovi tovariši iz moštva Los Angeles Kings so v ligi NHL izgubili še peto tekmo v nizu. Tokrat so pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov s 3:2 klonili proti St. Louis Blues. Kopitar se ni vpisal v statistiko, je pa zato nov gol na svoj konto dodal Aleksander Ovečkin, ki jih tako potrebuje le še deset, da bo postal najboljši strelec v zgodovini lige.

Gostje so začeli podjetneje. Minuto in deset sekund pred koncem uvodne tretjine je za vodstvo gostujoče zasedbe zadel Jake Neighbours. A je že 32 sekund kasneje Quinton Byfield dosegel gol za izenačenje. Domači so po golu dobili zagon. Trevor Moore se je izkazal in v 11. minuti tretjine ter domačim zagotovil minimalno vodstvo z 2:1. A tekme še zdaleč ni bilo konec, Robert Thomas je 47 sekund pred koncem druge tretjine zabil za 2:2 in podaljšek ob igralcu več.

V nadaljevanju sta vratarja zaprla svoja vrata. Brez zadetkov je minila zadnja tretjina, tekma se je nadaljevala po koncu rednega dela s podaljškom, a prav tako brez zadetka. O zmagovalcu so odločali kazenski streli. Igralci St. Louisa so se izkazali za bolj učinkovite. Vratar gostov Jordan Binnington je ubranil uvodni strel domačih, streljal je Adrian Kempe. Za goste je nato zadel Jake Neighbours. Binnington je nato ubranil tudi naslednji poskus domačih, ko je streljal Trevor Moore.

Je pa vratar kraljev Darcy Kuemper nato ubranil strel Braydena Schenna, Kevin Fiala pa je le dosegel zadetek za domače za 1:1 v kazenskih strelih. A je bil na vrsti Robert Thomas, ki je zadel odločilni gol za zmago gostov.

LA Kings v razvrstitvi zahodne konference zasedajo sedmo mesto. Na 60 tekmah sezone so zbrali 71 točk, na vrhu razpredelnice zahoda je ekipa Winnipeg Jets z 88 točkami. Kralji bodo v rednem delu sezone odigrali še 21 tekem.

V noči na nedeljo se bosta prav ta tekmeca pomerila še tretjič v slabem tednu dni, tudi takrat v Los Angelesu, nato pa dan kasneje kralje čaka še gostovanje pri neugodnih Vegas Golden Knights.

Ruski superzvezdnik je vse bližje rekordu. Foto: Reuters

Ovečkin še bližje Gretzkyju

Zvezdnik moštva Washington Capitals Aleksander Ovečkin je dosegel že svoj 885. gol v ligi. Rusa tako le še devet golov loči od rekorda Wayna Gretzkyja. Washington je sicer v Madison Square Gardnu s 3:2 po podaljšku premagali proti New York Rangers.

Ovečkin je izenačil na 2:2 z golom ob igralcu več v 11. minuti tretje tretjine. V tej sezoni je na 46 tekmah dosegel 32 golov. Ruski hokejist je vpisal 1599. točko v NHL. Ko bo dosegel naslednjo, bo postal 11. igralec v zgodovini NHL, ki bo dosegel 1600 točk.

"Še deset," je po tekmi dejal trener Capitals Spencer Carbery. "To imamo," je dejal in poudaril, da Ovečkin potrebuje še deset golov, da bo presegel mejnik slovitega Gretzkyja.

Liga NHL, 5. marec

Lestvica

Preberite še: