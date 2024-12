Anže Kopitar in LA Kings gostijo Philadelphia Flyers

Anže Kopitar in kralji so v soboto zvečer po slovenskem času prišli do 20. zmage v sezoni, ko so na domačem ledu po podaljšku s 4:3 ugnali aktualne podprvake lige NHL Edmonton Oilers. Omenjeni ekipi imata po 45 točk, a imajo naftarji na računu zmago več in zato na lestvici pacifiške divizije zasedajo drugo mesto, LA pa je tretji.

V noči na ponedeljek se utegne to spremeniti, najverjetneje pa ne, saj Edmonton gostuje pri Anaheim Ducks, ki na lestvici zahodne konference zaseda šele 13. mesto, zato je kanadska ekipa, četrta na zahodu, zagotovo favorit. Tudi Kopitarjevi so proti letalcem iz Filadelfije v vlogi favorita.

Ponoči bo na delu tudi vodilna ekipa pacifiške divizije Vegas Golden Knights, ki pričakuje Calgary Flames.

V noči na soboto po slovenskem času se je v ekipo Washingtona le 40 dni po zlomu noge vrnil ruski veteran Aleksander Ovečkin in k zmagi Capitals v Toronu (5:2) prispeval gol. To je bil že njegov 869. v karieri (v rednem delu tekmovanja v ligi NHL), s tem pa se je še približal rekorderju lige, legendarnemu Kanadčanu Waynu Gretzkyju, ki je v karieri dosegel 894 zadetkov.

