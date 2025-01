Kopitarjevi kralji v Columbusu, Ovečkin nadaljuje lov za rekordom

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings se bodo ponoči ustavili v Columbusu pri osmi ekipi vzhodne konference. Z Blue Jackets so se v tej sezoni že pomerili, novembra lani so jih v Kaliforniji premagali s 5:2, slovenski kapetan pa je k tisti zmagi prispeval dve asistenci. Lov za rekordom Wayna Gretzkyja nadaljuje tudi ruski veteran Aleksander Ovečkin, s svojimi Washington Capitals gostuje v Vancouvru.