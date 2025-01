Neverjetno: kako je znani Slovenec na plaži prek spleta preprosto zaslužil 651 tisoč evrov

Odkrijte preprost način spletnega zaslužka, ki ga lahko obvlada vsak! Žan Nekrep brezplačno razkriva preverjeno metodo, s katero lahko Slovenci in Slovenke preprosto kupujejo izdelke na Alibabi in jih z dobičkom prodajajo na Amazonu. Brez posebnih izkušenj in z minimalnim časovnim vložkom lahko tudi vi stopite na pot finančne neodvisnosti. Kako mu je v manj kot dveh letih uspelo ustvariti osupljivih 651.700 evrov prihodka? Spoznajte skrivnosti Amazon FBA sistema in si zagotovite svojo priložnost za uspeh – preberite članek in začnite služiti še danes!

Foto: osebni arhiv Žan Nekrep

Odkrijte, kako je Žan Nekrep v samo dveh letih (do 29. januarja 2025) preprosto zaslužil na spletu – in to medtem ko je vsako leto užival vsaj 100 dni na dopustu! S prodajo izdelkov, ki jih ni nikoli niti prijel v roke, je ustvaril osupljivih 651.700 evrov prihodka. Kako mu je to uspelo? Razkrivamo njegov sistem!

Foto: Žan Nekrep Consulting

Bi radi z minimalnim časovnim vložkom ustvarili preprost, a donosen spletni zaslužek?

Žan na Instagramu redno deli svoje tedenske zaslužke kot dokaz, da njegov dobičkonosni sistem res deluje. Hkrati objavlja navdihujoče zgodbe svojih učencev, ki dokazujejo, da lahko vsak z dobrim znanjem in pravo strategijo doseže finančno svobodo na spletu. Da bi to znanje približal čim več ljudem, vsak torek organizira brezplačen webinar, kjer razkriva ključne korake do uspeha na Amazonu. Njegov preizkušen sistem Amazon FBA omogoča preprost spletni zaslužek, saj večino dela opravi kar Amazon.

Želite na spletu zaslužiti tudi vi, ne da bi vložili veliko časa, in imeti več od življenja?

Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) je revolucionaren način spletne prodaje, ki vam omogoča zaslužek brez skrbi glede skladiščenja, pakiranja ali dostave. Ta preprosti sistem odpira vrata globalni prodaji na Amazonu, pri čemer Amazon poskrbi za logistiko, vi pa se osredotočite na zaslužek. Ne glede na to, ali ste izkušen prodajalec ali popoln začetnik, je metoda FBA enostavno dostopna. Preprosto naročite izdelke prek Alibabe in jih nato po višji ceni prodajate na ameriškem Amazonu – brez zapletenih tehničnih postopkov!

Žan Nekrep s tem preprostim sistemom vsako leto zasluži več kot 300 tisoč evrov.

Foto: Žan Nekrep Consulting

Želite brezplačno izvedeti, kako preprosto zaslužiti na Amazonu?

V torek ob 20. uri vas čaka brezplačni spletni seminar o preprosti strategiji zaslužka na Amazonu, ki je veliko Slovencem prinesla velike prihodke. Brezplačni seminar o preprostem spletnem zaslužku je primeren tudi za začetnike.

Žan Nekrep je prepričan, da Amazon nudi izjemne priložnosti za preprost spletni zaslužek z raznolikimi izdelki. Verjame, da je spletni zaslužek na Amazonu dosegljiv vsakomur iz Slovenije.

Zakaj začeti prodajo na Amazonu iz Slovenije?

● Dodatni vir dohodka ob redni službi: dodatno zaslužite brez opuščanja svoje redne zaposlitve.

● Brez lastnega skladišča ali spletne strani: Amazon poskrbi za skladiščenje vaših izdelkov, brez potrebe po lastni spletni strani.

● Direktno pošiljanje izdelkov strankam: Amazon skrbi za pošiljanje vaših izdelkov neposredno do strank.

● Fleksibilno poslovanje od koderkoli: učinkovito vodite svoje poslovanje z dostopom do interneta, kjerkoli že ste.

● Prodaja kot fizična oseba: začnite svojo podjetniško pot na Amazonu brez potrebe po registraciji pravne osebe.

● Minimalen časovni vložek: za vzdrževanje uspešnega posla na Amazonu potrebujete le nekaj ur tedensko.

● Brez dodatnega osebja: upravljate svoje poslovanje brez potrebe po zaposlovanju dodatnega osebja.

Žan Nekrep se je odločil, da bo brezplačno razkril svoj sistem, ki mu omogoča, da uživa na plaži, medtem ko zasluži.

Ključna ideja njegovega sistema je izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja največja svetovna spletna trgovina Amazon, in zdaj je ta priložnost dostopna tudi Slovencem. Vendar uspeh ni le v tem, da se prijavite na Amazon in čakate na rezultate. Ključno je, da upoštevate nekaj pomembnih strategij in trikov, ki jih Žan predstavi na svojem brezplačnem webinarju. Te strategije so preproste za uporabo in vam lahko pomagajo ustvariti lasten zaslužek.

Če niste prepričani, kako začeti prodajo na Amazonu, je proces preprost. Najprej se morate registrirati kot prodajalec in nato izbrati izdelke za prodajo. Pri izbiri izdelkov je pomembno upoštevati povpraševanje na trgu in se izogniti prenasičenim kategorijam. Tako se boste izognili preveliki konkurenci, dosegli boljše cene in povečali svoj dobiček.

Najpomembnejši korak je izbira pravih izdelkov za prodajo na Amazonu.

Najpomembnejši korak je izbira pravih izdelkov za prodajo na Amazonu. Na brezplačnem webinarju Žan Nekrep pokaže točne primere prodaje izdelkov, ki jih lahko ceneje kupite na Kitajskem in dražje prodate ter preprosto zaslužite razliko.

Tudi vi dvomite o tem, ali spletna prodaja deluje za Slovence?

Tudi vi dvomite o tem, ali spletna prodaja deluje za Slovence?

Nekateri verjamejo, da je to mogoče doseči, vendar marsikdo dvomi in se sprašuje, kako začeti služiti z Amazonom in ali je to sploh mogoče.

Po besedah Žana Nekrepa, ki ga nekateri označujejo za guruja spletnega zaslužka v Sloveniji, je ključ do uspeha preprost sistem, ki temelji na uporabi Amazona in spletnega trženja. Nekrep svoj sistem brezplačno deli s Slovenci in trdi, da je dostopen vsakomur ne glede na to, ali ima izkušnje v spletnem poslovanju ali ne.

Zaradi Amazona vse več ljudi iz Slovenije vsak dan dobro zasluži na spletu in so zaradi tega pustili tudi svoje redne službe, ki so jih imeli več let.

Si želite tudi vi zaslužiti prek spleta na Amazonu z malo vloženega dela ali služiti kar med uživanjem na plaži?

Si želite tudi vi zaslužiti prek spleta na Amazonu z malo vloženega dela ali služiti kar med uživanjem na plaži?

Zanimivo je, da tudi umetna inteligenca Chat GPT, o kateri trenutno govori ves svet, Amazon postavlja za prvo izbiro pri spletnem zaslužku, če želite prejeti več kot deset tisoč evrov na mesec.

Chat GPT smo povprašali, kaj je najboljši način za zaslužek deset tisoč dolarjev na mesec prek spleta:

Foto: Žan Nekrep Consulting



Če želite spremeniti svoje življenje in doseči finančno neodvisnost, se prijavite na brezplačni seminar v torek ob 20. uri. Brezplačno boste izvedeli, kako:

● izkoristiti rast spletne prodaje po vsem svetu,

● začeti sistem spletnega zaslužka, ki omogoča hitro služenje,

● zaslužiti z izdelki iz Kitajske, ki se dobro prodajajo na Amazonu, ter

● najti zmagovalni izdelek za prodajo in ga uspešno lansirati na Amazonu.

Zaradi spletnega zaslužka prek Amazona je vse več Slovencem omogočeno, da si spremenijo življenje, kot sami želijo.

Bi radi tudi vi preprosto zaslužili na spletu z malo vloženega dela?

