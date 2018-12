Izjemen večer "hudiča" Halla, derbi večera prvakom, Američan blestel na prvi tekmi sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Taylor Hall je ob zmagi New Jersey Devils s 5:2 nad Sentorji sodeloval pri štirih zadetkih - dvakrat je meril v polno in dvakrat podal. Foto: Reuters

Zgolj tri tekme lige NHL je prinesel petek v najkakovostnejši hokejski ligi. Zmag so se veselili člani najskromnejše ekipe na vzhodu New Jersey Devils, prvaki iz Washingtona in Chicago Blackhawks.