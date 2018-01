Igrali skoraj vsi, Kopitar pa počival #video

Liga NHL, 20. januar

V hokejski ligi NHL je bilo v noči na nedeljo zelo pestro, saj je bilo na delu kar 26 ekip. Največ zadetkov je padlo v Chicagu, kjer so New York Islanders pokvarili večer Patricku Kanu, ta je dosegel nov mejnik v karieri, najvišjo zmago pa je dosegel Dallas (7:1). Colorado je zmagal že devetič zapored. Los Angeles Anžeta Kopitarja je bil eden od redkih klubov, ki je počival.

Hokejisti New York Islanders so se v gosteh znesli nad Chicagom. V dvorani United Centre so mrežo gostiteljev zatresli kar sedemkrat. Pri Chicagu ni pomagala niti menjava vratarjev. Anton Forsberg in Jeff Glass sta skupaj ubranila le 39 od 46 strelov, ki so jih na vrata Chicaga sprožili gostje iz New Yorka. Pri domačih je dva zadetka dosegel Patrick Kane, prispeval še podajo in postal peti hokejist Chicaga, ki je v ligi NHL zbral vsaj 800 točk (zadetkov in podaj).

Vrhunci srečanja v Chicagu:

Hokejisti Colorada so na sobotni matineji premagali New York Rangers in se veselili že devete zaporedne zmage. Boston je na krilih dvakratnega strelca Davida Pastrnaka v gosteh odpravil najuspešnejši klub lige NHL, Montreal Canadiens, prvak Pittsburgh je ostal praznih rok na gostovanju pri Morskih psih v San Joseju, kjer je gostoval tudi v velikem finalu leta 2016, Dallas Stars pa so ponižali Buffalo Sabres (7:1) ...