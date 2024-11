Najboljša ekipa lige se je maščevala, udarec za Ovečkina

Hokejisti Winnipeg Jets so se doma izognili tretjemu zaporednemu porazu. Na hud poraz pred dnevi proti prvakom s Floride (0:5) so odgovorili z zmago s 6:3. Hat-trick je ob zmagi prispeval Mark Scheifele, dva gola pa je ob koncu, ko so panterji poskušali brez vratarja, ob igralcu manj dosegel Morgan Barron in postavil končni rezultat. Winnipeg je na 19. tekmi dosegel 16. zmago in je vodilno moštvo lige.

Na zahodu in v centralni diviziji mu je najbližje Minnesota Wild, ki je bila tokrat s 4:2 uspešna pri St. Louis Blues. Divjaki s tekmo manj za Winnipegom zaostajajo pet točk.

Do zmage s 5.2 je prišel Edmonton Oilers, ki se je tretjemu porazu zapored izognil pri Ottawa Senators, Connor McDavid, Leon Draisaitl in Evan Bouchard so ob zmagi dosegli tri točke.

Bolj tesno je bilo na dvoboju med Pittsburgh Penguins in Tampa Bay Lightning. Gostitelji so v zadnjo tretjino vstopili z vodstvom 2:0, nato pa je floridska zasedba pripravila preobrat. Piko na i je s svojim drugim golom na obračunu v podaljšku za zmago Tampe postavil Brayden Point.

Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings naslednja tekma čaka v četrtek zjutraj po slovenskem času (4.30), ko bodo v dvorani Crypto.com palice prekrižali z Buffalo Sabres.

Liga NHL, 19. november:

Lestvica:

Preberite še: