Kopitar po novem porazu: Vse skupaj je zelo zaskrbljujoče

Hokejisti Los Angeles Kings so v noči na soboto nadaljevali serijo gostovanj. Tokrat se je zadnje moštvo zahodne konference ustavilo pri Philadelphia Flyers, kjer so Anže Kopitar in soigralci morali priznati premoč deveti ekipi vzhoda (4:1), njihov negativni niz pa se je tako podaljšal na štiri tekme.

Ekipa Philadelphia Flyers je na svojem ledu s 4:1 premagala Los Angeles Kings, ki so s tem padli na 30., predzadnje mesto v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Slovenski kapetan kraljev Anže Kopitar v 19 minutah in 54 sekundah ni dosegel točke in je sprožil en strel na gol tekmecev.

James van Riemsdyk je z golom in podajama sodeloval pri skoraj vseh uspešno zaključenih akcijah domačih, Travis Konecny je dosegel dva gola, med strelce pa se je vpisal še Joel Farabee. Brian Elliott (34 obramb) je šel po plošček v mrežo le po strelu Dustina Browna, ki je v šesti minuti zadnje tretjine znižal zaostanek gostov na 1:3.

"Tu smo, da zmagujemo"

"Vse skupaj je zelo zaskrbljujoče. Tu smo za to, da zmagujemo in vse drugo je razočaranje. Obenem pa vseeno delamo korake naprej v pravo smer. V zadnjem času smo igrali na zelo težkih gostovanjih, proti ekipam, ki so precej višje od nas na lestvici. A četudi smo naredili nekaj dobrih stvari, ostaja dejstvo, da to ni bilo dovolj," je po tekmi povedal Kopitar.

Ovečkin z novim hat-trickom

Nov odličen večer Aleksandra Ovečkina. Foto: Getty Images Veliko boljše volje je bil ruski superzvezdnik Aleksander Ovečkin. Štiriintridesetletni igralec je še na drugi tekmi zapored dosegel hat trick, šestindvajsetega v karieri, in se po zmagi Washington Capitals s 6:4 nad New York Islanders povzpel med deseterico večne lestvice strelcev NHL. Od leta 2005, ko je prišel v to ligo, je dosegel 692 golov.

S tem je prehitel legendarnega Maria Lemeiuxa, ki je bil deseti s 690 goli, ter deli deveto mesto z Stevom Yzermanom. Poleg tega gre zelo dobro tudi njegovemu moštvu; Capitals odhajajo na premor zaradi tekme vseh zvezd NHL z najboljšim izkupičkom v celotni ligi, zbrali so 33 zmag in imajo 71 točk.

"Velika imena so na tem seznamu, to je res nekaj posebnega. Veliko priznanje zame. Še vedno imam pogodbo, za leto in pol, tako da lahko vsaj dotlej še kaj postorim," je dejal Ovečkin, ki je s Capitals leta 2018 osvojil Stanleyjev pokal. Tokrat je med drugim zadel prvi in zadnji gol na srečanju.

Igralci iz ameriške prestolnice so vodilni v metropolitanski skupini, v atlantski je prvi Boston, v centralni pa St Louis, najboljše moštvo zahodnega dela lige. Boston in St Louis imata kot najbližja zasledovalca Washingtona po 68 točk.

Colorado ugnal prvake

Boston je bil tokrat prost, hokejisti Colorado Avalanche pa so doma premagali St. Louis Blues s 5:3. Cale Makar je postavil rekord ekipe Colorada po številu golov v sezoni, ki jih je dosegel obrambni igralec in novinec v ligi. Enajsti zadetek je dosegel za vodstvo s 3:2 v drugi tretjini. Nathan MacKinnon in Andre Burakovsky sta dodala po en gol in podajo.

Liga NHL, 18. januar

Lestvica

