Hokejisti New Jersey Devils so zmagali že 11. zapored. Foto: Guliverimage

Hokejisti New Jersey Devils se ne ustavljajo, v Kanadi so po hudem boju zmagali še 11. zapored, po podaljšku so strli Toronto. Zdaj imajo dve točki zaostanka za vodilnim Bostonom, ki je prav tako nadaljeval zmagoviti niz. To je bil prav poseben večer za rekorderja Phila Kessla, ki je odigral tisočo zaporedno tekmo rednega dela in Vegasu pomagal do zmage.

Hokejisti Bostona so ponoči v severnoameriški ligi NHL premagali Philadelphia Flyers in s 15. zmago potrdili prvo mesto na vzhodu in v ligi. Junak domače zmage je bil Čeh David Krejči, ki je v končnici dosegel dva gola za prepričljivo zmago.

Dve točki na vzhodu zaostajajo New Jersey Devils, ki so vknjižili že 11. zaporedno zmago. Bilo je tesno, v Torontu so slavili s 3:2 po podaljšku. Tekmo je v prvi minuti dodatnega dela odločil Belorus Jegor Šarangovič. Pred tem so bili vragi blizu uspeha že v rednem delu, a je William Nylander Kanadčanom v 58. minuti priboril izenačenje in točko.

Kesslova tisočica: zadnjo tekmo rednega dela izpustil oktobra 2009

Na zahodu vodijo Vegas Knights, ki imajo tako kot New Jersey 28 točk. V ameriški igralniški meki so se gostitelji veselili zmage s 4:1, vsi goli pa so padli v zadnji tretjini.

Rekorder po številu odigranih zaporednih tekem rednega dela Phil Kessel je odigral že tisočo zaporedno tekmo. Foto: Guliverimage Še pred tekmo je bilo slavnostno. Ob zmagi se je pod veličastni jubilej podpisal Phil Kessel, ki je odigral tisočo zaporedno NHL-tekmo rednega dela. 35-letni ameriški veteran je igral na vseh tekmah rednega dela od 3. novembra 2009 do danes in je v tem pogledu zanesljivi rekorder.

Velja omeniti še hud boj med Dallasom in Winnipegom za prvo mesto v centralni skupini zahoda. Dallas je s 6:4 slavil pri Floridi, kar dva gola pa je dosegel Finec Roope Hinz. Winnipeg pa je s 3:2 odpravil Anaheim. Ključni igralec tekme je bil Kyle Connor, ki je dosegel vse tri gole za domače, zadnjega 54 sekund pred koncem.

Anže Kopitar z Los Angeles Kings je bil danes prost, v noči na soboto pa ga čaka gostovanje v Vancouvru, kar bo tudi edina tekma dneva.

Liga NHL, 17. november: Tampa Bay Lightning : Calgary Flames 4:1

Carolina Hurricanes : Colorado Avalanche 2:3*

Florida Panthers : Dallas Stars 4:6

Columbus Blue Jackets : Montreal Canadiens 6:4

Toronto Maple Leafs : New Jersey Devils 2:3*

Boston Bruins : Philadelphia Flyers 4:1

Winnipeg Jets : Anaheim Ducks 3:2

Nashville Predators : New York Islanders 5:4

Minnesota Wild : Pittsburgh Penguins 4:6

St. Louis Blues : Washington Capitals 5:4**

Vegas Golden Knights : Arizona Coyotes 4:1

Seattle Kraken : New York Rangers 3:2*

San Jose Sharks : Detroit Red Wings 4:7 *v podaljšku

**kazenski streli



