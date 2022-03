Kopitarjevi pričakujejo najboljšo ekipo lige

V hokejski ligi NHL se bodo Los Angeles Kings in Anže Kopitar v noči na sredo po slovenskem času na domačem ledu pomerili s trenutno najboljšo ekipo lige, Colorado Avalanche. To bo še drugi obračun teh moštev v tej sezoni, prvega so 21. januarja s 4:1 dobili Avalanche.

S Coloradom imajo Kopitarjevi vrsto neporavnanih računov, nazadnje so namreč moštvo iz Kolorada premagali 22. januarja lani, ko so na domačem ledu slavili s 4:2, Hrušičan pa je tedaj prispeval dve podaji.

Odtlej so hokejisti Colorada nad LA-jem nanizali sedem zmag, nazadnje 21. januarja letos, ko so v dvorani Crypto.com slavili s 4:1. Častni zadeteke za kralje je takrat dosegel prav Anže Kopitar.

So pa Kings pred dnevi premagali Florido, ki je bila tedaj vodilna ekipa lige. Se podobno obeta Coloradu?

Slovenski as je letos odigral vseh 61 tekem v ligi, s 15 zadetki in 36 asistencami (51 točk) pa zaseda 54. mesto na lestvici najboljših strelcev lige. Na vrhu ostaja kanadski ostrostrelec iz Edmontona Connor McDavid s 83 točkami za 32 golov in 51 podaj. Drugi je kanadski napadalec moštva Florida Panthers Jonathan Huberdau (83 točk za 18 golov in 65 podaj), tretji pa McDavidov moštveni kolega, Nemec Leon Draisaitl (81 točk, 39 golov, 42 podaj).

Liga NHL, 15. marec: 0:00, Montreal Canadiens - Arizona Coyotes 0:00, New York Rangers - Anaheim Ducks 0:00, Toronto Maple Leafs - Dallas Stars 0:00, Washington Capitals - New York Islanders 1:00, Nashville Predators - Pittsburgh Penguins 1:00, Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 1:30, Chicago Blackhawks - Boston Bruins 2:00, Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 3:00, Vancouver Canucks - New Jersey Devils 3:30, Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 3:30, San Jose Sharks - Florida Panthers

Lestvica:

Preberite še: