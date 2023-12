Prvaki bežijo

V ligi NHL bodo v noči na soboto po srednjeevropskem času na delu hokejisti vodilne ekipe zahodne konference Vegas Golden Knights, ki se bodo pomerili z Buffalo Sabres. Branilci naslova prvakov so tudi v tej sezoni odlični, po 30 tekmah imajo na računu 20 zmag in 10 porazov, s 45 točkami pa so trenutno najboljša ekipa lige NHL. Najbližjim zasledovalcem na zahodu, Vancouver Canucks, bežijo za štiri točke, prednost pa bi z zmago nad Buffalom še povišali.

Vegas Golden Knights imajo na lestvici zahodne konference torej štiri točke prednosti pred drugim Vancouvrom, pred tretjim Coloradom pa že sedem. Na četrtem mestu so LA Kings s 36 točkami, a le 26 odigranimi tekmami v sezoni.

Anže Kopitar in njegovi LA Kings se bodo v nedeljo zjutraj po slovenskem času v gosteh pomerili s Seattle Kraken in poskušali prekiniti niz porazov. Kralji so izgubili zadnje tri tekme, po porazih na newyorški turneji proti Islanders (2:3) in Rangers (1:4) so nazadnje na domačem ledu klonili še proti Winnipegu (2:5). Na povratku iz ameriške zvezne države Washington se bodo Kralji ustavili še pri Morskih psih v San Diegu (20. december), nato jih čakajo tri domače tekme, povratna s Seattlom (21. decembra), proti Calgary Flames (24. decembra) in povratna s San Josejem (29. decembra).

Liga NHL, 15. december

Lestvica

