Izenačeno na vzhodu, na zahodu pa Colorado in Vegas z lepo prednostjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL se nadaljujejo boji v prvem krogu končnice, na vzhodu je izid v parih Carolina – Boston in Columbus – Tampa izenačen na 1:1 v zmagah, na zahodu pa imata Colorado in Vegas lepo priložnost, da v serijah proti Arizoni in Chicagu povedeta že s 3:0 v zmagah.