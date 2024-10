Kopitar igra ob 19. uri proti ekipi, ki jo redno premagujejo

Začetek 19. sezone v ligi NHL je bil za Anžeta Kopitarja zelo dramatičen: prvo tekmo je odločil sam s tremi goli v zadnji tretjini, na drugi pa so Los Angeles Kings izgubili po podaljšku. Ta ponedeljek, in to že ob 19. uri po srednjeevropskem času, gostujejo v kanadski prestolnici pri Ottawa Senators. Rezultat bomo na Sportalu spremljali v živo.

LA Kings ta ponedeljek igrajo v Ottawi pri Senatorskih, ki so sezono začeli z zmago nad Florido in s porazom z Montrealom. V prejšnji sezoni so Kings dobili sedem tekem več, zmage so se veselili tudi na obeh medsebojnih tekmah (4:3 v Los Angelesu in 3:2 v Ottawi). Pravzaprav Los Angeles igrajo za četrto zaporedno zmago proti Ottawi oziroma za že sedmo na zadnjih osmih medsebojnih obračunih. Artur Kalijev in Drew Doughty bosta pri Kingsih zaradi poškodbe še nekaj tednov odsotna.

Liga NHL, 14. oktober:

Lestvica: