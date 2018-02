Kadri s tremi goli Toronto popeljal do zmage

Liga NHL, 14. februar

V severnoameriški hokejski ligi NHL so bile v noči na četrtek na sporedu tri tekme. Toronto Maple Leafs so s 6:3 premagali Columbus Blue Jackets, Vancouver Canucks so s 3:4 izgubili proti Florida Panthers, Colorado Avalanche pa so z 2:0 ugnali Montreal Canadiens.

Prvi igralec tekme v Torontu je bil nedvomno Nazem Kadri, ki je za zmago domačih dosegel tri gole, k temu pa dodal še dve podaji. Kanadčan libanonskega porekla je odigral tekmo kariere, zelo dobro pa se ujame s Patrickom Marleaujem in Mitchem Marnerjem, saj je omenjena trojka skupaj dosegla pet golov in pet podaj.

Odkar je trener to ekipo postavil na led 24. januarja proti Chicagu, je Kadri dosegel sedem golov in osem podaj, Marner je prispeval sedem golov in pet podaj, Marleau pa tri gole in štiri podaje.

"Cela ekipa je prispevala, ne samo jaz. Soigralci so me lepo našli s podajami, skušal sem se le odkrivati, tudi plošček pa je zmeraj lepo sedel na mojo palico," je po tekmi dejal 27-letni Kadri, ki je bil leta 2009 prvi musliman na naboru NHL, ko so ga v svoje vrste zvabili pri Torontu.

V ekipi se je izkazal še vratar Frederik Andersen, ki je ubranil kar 54 strelov. Za Toronto je zadel še Dominic Moore, medtem ko sta za Columbus gole prispevala Nick Foligno, ki je zadel dvakrat, in Jack Johnson.

Moštvo Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bo drevi gostovalo pri Pittsburghu.