Na vrsti dva kanadska derbija

Ponoči bodo v hokejski ligi NHL odigrane le tri tekme, dve od teh pa sta derbija kanadskih moštev. Ottawa Senators pričakujejo Montreal Canadiens, to je obračun 14. in 12. ekipe Vzhoda, Calgary Flames, deveti na Zahodu, pa bodo gostili Vancouver Canucks, enajsto ekipo zahodne konference. V edini nekanadski tekmi večera bosta obračunala Minnesota in Detroit.