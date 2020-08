Nadaljuje se končnica lige NHL

V hokejski ligi NHL se Montreal Canadiens, Washington Capitals, Arizona Coyotes in St. Louis Blues borijo za izenačenje v četrtfinalih vzhodne in zahodne konference, medtem ko sta Calgary Flames in Dallas Stars poravnana v zmagah in bo eno od moštev do sobotnega jutra skočilo v vodstvo. Tekme končnice lige NHL gostita mehurčka v kanadskih mestih Edmonton in Toronto.