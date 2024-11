Anže Kopitar in druščina v boj za drugo mesto

Kralji bi se z zmago zavihteli na drugo mesto lestvice zahodne konference, saj bi prehiteli Minnesoto, ki tokrat ne bo dejavna. Moštvo Los Angelesa bo sicer na srečanju nastopilo brez kaznovanega Jeannota Tannerja in poškodovanega Alexa Turcotta. Na drugi strani bodo pri Avalanche zaradi poškodb pogrešali Rossa Coltona, Johnatana Drouina in Milesa Wooda.

Pri Kopitarjevih želijo predvsem razbremeniti del moštva, zadolžen za branjenje ob igralcu manj. Recept za to je po njihovih besedah precej preprost – manj izključitev. Kralji so sicer število izključitev na tekmo v primerjavi z začetkom sezone s 4,6 znižali na 3,1 na srečanje. Tokrat bodo verjetno še posebej na udaru takrat, ko bo na ledu udarna postava Colorada, v kateri so tudi Cale Makar, Nathan MacKinnon in Mikko Rantanen.

Domači so sicer nazadnje na led stopili v noči na torek, ko so po podaljšku ugnali Nashville, Kopitar in druščina pa so, prav tako v noči na torek, priznali premoč Calgaryju.

Na delu bodo tudi Washington Capitals z Aleksandrom Ovečkinom, ki se vse bolj bliža rekordu Wayna Gretzkyja po številu zadetkov v ligi. Hokejisti iz prestolnice bodo gostili javorjeve liste iz Toronta, s katerimi so trenutno poravnani na lestvici vzhoda.

