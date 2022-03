Kopitarjevi gostijo drugo ekipo Vzhoda

Za Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings ni počitka, v noči na nedeljo so na z 0:5 izgubili na gostovanju v San Joseju, že v noči na ponedeljek po slovenskem času pa se bodo na domačem ledu udarili še s Florida Panthers, trenutno drugo ekipo vzhodne konference lige NHL.

Kopitarjevi kralji so zadnji dve tekmi lige izgubili, zdaj jih čaka še en naporen večer, ko v Los Angelesu gostijo ekipo, ki poraza ne pozna že pet zaporednih tekem in na lestvici vzhodne konference zaseda drugo mesto. Los Angeles in Florida sta se v tej sezoni še srečala, 17. decembra lani so bili na gostovanju na jugovzhodu ZDA s 4:1 boljši Kopitar in druščina, Hrušičan pa je bil tedaj strelec drugega gola kraljev.

Liga NHL, 13. marec: 19:00, Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 21:00, Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 0:00, Columbus Blue Jackets - Vegas Golden Knights 0:00, Minnesota Wild - Nashville Predators 0:00, Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 0:00, St. Louis Blues - Winnipeg Jets 0:30, New York Islanders - Anaheim Ducks 1:00, Colorado Avalanche - Calgary Flames 3:00, Los Angeles Kings - Florida Panthers 3:00, Vancouver Canucks - Tampa Bay Lightning

