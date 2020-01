Konec velikega niza Tampe Bay, poplava golov na Floridi

Hokejisti New Jersey Devils so ugnali Tampo.

Hokejisti New Jersey Devils so ugnali Tampo. Foto: Reuters

Hokejistom moštva Tampa Bay Lightning gre v zadnjem času odlično. V soboto so v gosteh pri Philadelphii Flyers vknjižili deseto zaporedno zmago, zmagoviti niz pa se je ustavil na gostovanju pri ekipi New Jersey Devils, ki je pri dnu vzhodne konference. Ta je po sobotni zmagi nad Washingtonom presenetila še Tampo (3:1).

Hokejisti Florida Panthers so v domači dvorani v Sunrisu gostili Toronto Maple Leafs in slavili visoko zmago z 8:4. Pri Panterjih, ki se bodo na naslednji tekmi pomerili z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, se je z golom in podajo izkazal Jonathan Huberdeau in po točkah postal najboljši hokejist floridske ekipe do zdaj. "Gre za res dober dosežek. Za nami je še en super večer. Ne bi si mogel želeti ničesar boljšega," je po tekmi dejal Huberdeau in dodal: "Zdaj se bom sprostil in praznoval z družino, a že jutri vse misli usmeril proti končnici."

Jonathan Huberdeau je po točkah postal najboljši hokejist Floride Panthers do zdaj. Foto: Reuters

Mike Hoffman je za Panterje dodal dva zadetka, Aleksander Barkov in Vincent Trocheck sta vsak k zmagi prispevala gol in dve podaji. Med strelce so se vpisali še Frank Vatrano, Mike Matheson in Josh Brown, Brett Connolly je zbral dve podaji, vratar Chris Driedger pa 43 obramb.

Panterji, ki so trenutno ena bolj vročih ekip v ligi, bodo naslednjo tekmo v četrtek v domači dvorani igrali proti Kraljem.

Liga NHL, 12. januar

Lestvica



Preberite še: