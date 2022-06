Prva priložnost, da se tretjič zapored prebijejo v veliki finale

Hokejisti Tampe Bay Lightning so proti New York Rangersom zaostajali z 0:2 v zmagah, nato pa dobili tri zaporedne tekme. In naslednjo zdaj igrajo v domači dvorani na Floridi. Prebiti se skušajo v svoj tretji zaporedni finale. Naslednja misija pa bo osvojiti Stanleyjev pokal še tretjič zapored. To ni uspelo nobeni ekipi že štiri desetletja.

A Rangersov ne gre kar tako odpisati. Z 2:3 so v letošnji končnici zaostajali že proti Pittsburgh Penguinsom, z 0:2 pa tudi proti Carolini Hurricanesom.

Liga NHL, 11. junij, konferenčni finale, 6. tekma: Tampa Bay Lightning – New York Rangers /2:3/ // – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage, po sistemu 2-2-1-1-1

Če bo potrebna tudi sedma tekma, bo ta na sporedu v noči na sredo po srednjeevropskem času v New Yorku.