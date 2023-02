V Los Angelesu bo svečano. Se bodo Kralji vrnili na zmagovito pot?

V ligi NHL se obeta pestra sobota. V boj za točke za končnico se odpravljajo tudi hokejisti Los Angeles Kings. Anže Kopitar in soigralci bodo po dveh porazih pomembno zmago iskali doma proti Pittsburgh Penguins. Ta večer bo v Kaliforniji svečano, saj se bodo poklonili dolgoletnemu članu, nekdanjemu kapetanu ekipe Dustinu Brownu, ki je lani končal bogato kariero, v kateri je s Kralji osvojil dva Stanleyjeva pokala. Tako bodo danes v dvorani Crypto.com Arena upokojili njegovo 23-ico, pred dvorano pa bodo odkrili njegov kip. Do zdaj so na podoben način počastili karieri zdajšnjega predsednika kluba Luca Robitailleja in Waynea Gretzkyja.