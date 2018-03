Celjani finale proti Medveščaku začeli s porazom

Liga IHL, finale, prva tekma

Hokejisti HK ECE Celje so finale lige IHL proti drugi ekipi Medveščaka, ki se je okrepila z nekaterimi igralci članskega zagrebškega moštva lige EBEL, so na prvi finalni tekmi izgubili s 3:5. Druga, morda odločilna bo v sredo v hrvaški prestolnici.

Celjani so zaradi boljšega izhodišča po rednem delu finale začeli na domačem terenu, a niso bili kos Zagrebčanom, ki so se na zadnjih tekmah izločilnih bojev okrepili s člani Medvedščaka, ki sicer nastopajo v ligi EBEL ( z njihovo pomočjo so v polfinalu izločili Triglav Kranj). Tudi tokrat je tako v vratih stal drugi vratar članov Vilim Rosandić, med drugim so v polju igrali člani Mark Čepon, Nik Simšič in Mike Aviani. Slednja sta k zmagi s 5:3 (vodili so že 4:1) prispevala vsak po zadetek.

Druga tekma bo v sredo v Zagrebu, kjer bi že lahko dobili zmagovalca novoustanovljene lige IHL. V finalu namreč igrajo le na dve zmagi. Če bo hokejistom iz knežjega mesta uspelo serijo izenačiti, bo odločilna tretja tekma v soboto v Celju.