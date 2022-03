Olimpija: "Na glavo", Beljačani: Zmagati za nesrečnega Kanadčana.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo ob 17.30 gostovali pri četrtfinalnemu tekmecu lige IceHL Beljaku in poskušali še drugič v seriji zmagati na Koroškem. Serija na štiri zmage je izenačena na 1:1. Salzburg in Alba si lahko z zmagama priigrata tri zaključne ploščke za napredovanje v polfinale.

Nadaljuje se strnjen spored četrtfinalne serije lige IceHL. Ljubljanski novinec v tekmovanju se za polfinale bori z Beljakom, ki je Olimpijo sam izbral za četrtfinalnega nasprotnika.

Tekmeca sta se v seriji prvič srečala v sredo v Beljaku, kjer je Olimpija zmagala s 6:4, v petek pa je koroško moštvo, pri katerem vlogo pomočnika trenerja opravlja Marcel Rodman, vrnil obisk in v Tivoliju po hudem boju zmagal s 4:3 in izenačil serijo na 1:1 v zmagah. Bodo zeleno-beli nadaljevali četrtfinalni trend zmag v gosteh?

"V nedeljo gremo na glavo. Če smo agresivni, imajo z nami velike težave. Zdi se mi, da so proti koncu že zelo težko z nami drsali. Opozarjali smo na njihovo fizično igro, to smo pričakovali, na tak način nas želijo veči iz tira. Stavijo na najboljših šest napadalcev, ki lahko izkoristijo vsako napako. Tako so v drugi tretjini iz dveh protinapadov povedli. Morali bomo biti pravi, kot znamo biti," pred gostovanjem pravi trener Ljubljančanov Mitja Šivic.

Kosmachuk: Povesti za Collinsa Rob Daum je v soboto prejel nekaj spodbudnih informacij - prvi pregledi Chrisa Collinsa niso pokazali resnejših poškodb zgornjega dela telesa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Beljak se bo moral znajti brez nesrečnega kanadskega centralnega napadalca Chrisa Collinsa, ki je v petek v Tivoliju po regularnem naletu padel v ogrado in nezavesten obležal na ledu. Prepeljali so ga v UKC Ljubljana, od tam pa v bolnišnico v Beljak. Prvi pregledi niso pokazali resnejših poškodb glave oziroma zgornjega dela telesa, a 29-letnika čakajo nadaljnje preiskave, ki bodo dale podrobnejšo sliko o njegovem stanju.

"Pred svojimi navijači bomo dali vse od sebe in zmagali za Chrisa. Zagotovo bo zelo čustvena, težka tekma. Znova potrebujemo zanesljivega vratarja, čim bolj se moramo izogniti kaznim, a hkrati moramo neprestano vršiti pritisk. Želimo zmagati za Chrisa in povesti v seriji z 2:1," je pred tekmo, ki se bo začela 17.30, v izjavi za uradno spletno stran beljaškega kluba razmišljal strele zmagovitega gola na petkovem srečanju Scott Kosmachuk.

Po današnji tekmi se bosta ekipi znova srečali v torek v Tivoliju.

Anže Kuralt in soigralci madžarskega kluba iz Szekesfehervarja si lahko priigrajo tri zaključne ploščke za polfinale. Foto: Guliverimage

Salzburg in Alba po zaključne ploščke

Dve moštvi si lahko z zmago zagotovita tri zaključne ploščke za napredovanje v polfinale. Vodilna ekipa rednega dela Salzburg bo s 3:0 v zmagah proti Znojmu poskušala povesti na domačem ledu. Madžarska Alba bo pav tako doma lovila tretjo zmago proti Pustertalu.

Izenačeno pa je v paru med Dunajem in branilcem naslova Celovcem, današnja tekma bo v avstrijski prestolnici.