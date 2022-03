Olimpija začenja bitko za polfinale

Prvič po desetih letih bo Olimpija znova igrala v četrtfinalu lige IceHL (prej liga EBEL). V tem ji bo nasproti stal Beljak, ki je redni del končal na drugem mestu, tako da je sam izbral četrtfinalnega tekmeca. Koroško moštvo, pri katerem vlogo pomočnika trenerja opravlja Marcel Rodman, se je odločilo za Ljubljančane, ki so po rednem delu zasedali šesto mesto.

Olimpija in Beljak, ki mu pripada vloga favorita, sta se v rednem delu srečala štirikrat. Na prvi tekmi so s kar 6:0 zmagali Ljubljančani, na drugi so zmaji prav tako zmagali (4:3), tretjo in četrto pa so s 4:2 dobili Korošci. Eno od tekem je zaznamoval tudi incident, saj je komisija tekmovanja gesto Tadeja Čimžarja in Mihe Zajca označila za rasizem in jima naložila deset tekem prepovedi.

Ekipi bosta prvo tekmo ob 19.15 odigrali v Beljaku, v petek ob 19.45 pa bodo zeleno-beli gostili prvi domači četrtfinalni obračun.

Zmagovalec rednega dela Salzburg si je za tekmeca izbral Znojmo, tretja Alba še enega novinca v tekmovanju − Pustertal, Dunaj pa se bo za polfinale pomeril s Celovcem, branilcem naslova.

Moštva igrajo na štiri zmage.