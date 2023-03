Znan bo še zadnji polfinalist. Bolzano ali Linz?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sporedu je zadnja četrtfinalna tekma ICEHL med Bolzanom in Linzem. Zmagovalec bo napredoval v polfinale, za poraženca pa bo sezone konec. Italijanska zasedba je redni del končala na prvem mestu, si sama izbrala Linz, ki se ji v četrtfinalu dobro upira. V polfinale so se že uvrstili Salzburg, Celovec in Dunaj.