Zmaji gostijo rdeče bike

Ljubljančani so kljub zdesetkani ekipi (v petek so med drugim manjkali branilci Kristjan Čepon, Miha Logar, Aleksandar Magovac, napadalca Miha Zajc in Wade Murphy) na zadnjih dveh tekmah vknjižili maksimalni izkupiček šestih točk, najprej so slavili na Dunaju, nato so v petek v Tivoliju s 5:3 premagali še nekdanjega alpskega rivala Pustertal in zadržali drugo mesto.

Dve točki za njimi je nocojšnji gost Salzburg, ki vselej kandidira za vrh. Rdeči biki, za katere igra tudi mladi slovenski napadalec Aljaž Predan, so po dveh porazih na prvih treh tekmah nanizali štiri zmage v ICEHL, med drugim so edini, ki so ugnali vodilni Fehervar. Salzburžani so imeli v začetku tedna nekaj težav, povezanih s covid-19, a so lahko ostali v tekmovalnem ritmu.

Nekdanja Olimpija in Salzburg imata pestro zgodovino v ligi EBEL, v uvodni ljubljanski sezoni sta se srečala v finalu, ko so si zmaji privoščili veliko administrativno napako, po kateri so Solnograjci za zeleno mizo izenačili na 2:2 v zmagah, na koncu pa slavili naslov prvaka.

V torek derbi na Jesenicah

Olimpijo po večerni tekmi nova čaka že v torek, a takrat se ne bo borila za točke v ICEHL, pač pa na državnem prvenstvu. Na Jesenicah se bo pomerila z večnim rivalom. V petek bo nato gostovala pri Linzu.

Ta bo danes obiskal Bratislavo, Gradec bo gostil Znojmo, Fehervar pričakuje Dornbirn, Pustertal se bo pomeril s Celovcem, Beljak pa za Bolzanom. Innsbruck je v soboto premagal Dunaj, za katerim je izjemno slab štart.

Liga ICEHL, 8. krog Nedelja, 10. oktober

18.00 HK SŽ Olimpija - Red Bull Salzburg

iClinic Bratislava - Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc)

Graz 99ers (Ken Ograjenšek, Adis Alagić) - Orli Znojmo

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - Dornbirn

Pustertal - EC KAC Celovec (Rok Tičar)

VSV Beljak - Bolzano Sobota, 9. oktober

Innsbruck : Vienna Capitals 3:2