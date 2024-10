Pred hokejisti HK Olimpija Ljubljana je dvojno avstrijsko gostovanje z back-to-back tekmama. Danes ob 19.15 bodo gostovali pri Innsbrucku, v soboto zvečer pa še pri Pioneers Vorarlberg. Ljubljančani bodo poskušali nadaljevati niz štirih zmag in ostati neporaženi. Poleg njih poraza ne poznata še Gradec in Bolzano.

Za Olimpijo so štiri tekme nove sezone lige ICE in štiri zmage, vse štiri z zadetkom razlike. Zmaji so trikrat slavili pred domačimi gledalci, nazadnje v petek proti Asiagu in v nedeljo proti Pustertalu, zdaj pa jih čakata dve gostujoči tekmi v dobrih 24 urah.

Za uvod bodo zvečer gostovali pri Innsbrucku, ki beleži dve zmagi, dva poraza in pet točk. Innsbruck je bil v preteklih letih dolgo nerešljiva uganka za Olimpijo, ki pa je v lanski sezoni vendarle končala črni niz proti tirolskemu moštvu.

Tako proti večernim tekmecem kot sobotnemu nasprotniku – Pioneers Vorarlberg – se bodo morali zeleno-beli znajti brez kanadskega napadalca Kala Kerbashiana, ki se je poškodoval pretekli teden in bo odstoten od šest do osem tednov.

Kapetan Žiga Pavlin po četrtkovem treningu (vir videa: HK Olimpija Ljubljana):

"Lani smo imeli dvakrat enak vikend gostovanj, pa smo bili na eni tekmi dobri, na drugi ne toliko, zato bo treba ugotoviti, kako razporediti energijo, da je bo dovolj za obe, da je bomo dovolj prenesli tudi na drugo tekmo," je pred odhodom v Avstrijo dejal trener Antti Karhula, kapetan Žiga Pavlin pa je v klubski mikrofon dejal: "Opravili smo nekaj dobrih treningov. V Innsbruck gremo z miselnostjo, da zmagamo, naredili bomo vse za to, tako da smo optimistični, polni energije, gremo po novo zmago."

Po dvojnem gostovanju pri sosedih bo Olimpija znova igrala doma prihodnji petek, ko v Tivoli prihaja Bolzano.

Graz 99ers, za katerega igra Rok Tičar, gostuje pri nekdanjem klubu Slovenca Celovcu. Foto: 99ers

Tičarjevi pri Celovcu

Danes bo zanimivo na Koroškem, kjer bo Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) pričakal še neporaženi Gradec Roka Tičarja. Drugo še neporaženo moštvo Bolzano gosti Asiago. Dunaj bo na domačem ledu palice prekrižal s klubom Fehervar AV19 (Anže Kuralt), Pustertal gosti Linz (Luka Maver, Ken Ograjenšek), sobotni tekmec Olimpije Vorarlberg pa prvaka Salzburg.

ICEHL, 4. oktober

Lestvica

