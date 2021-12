Pred Ljubljančani je četrto od petih zaporednih decembrskih gostovanj. Potem ko so preteklo nedeljo s pomembno zmago v Beljaku končali niz treh porazov, bodo ob 18. uri palice prekrižali s še enim novincem v tekmovanju Val Pusterio.

Moštvo z Južne Tirolske je po črnem oktobru in desetih zaporednih porazih menjalo trenerja. Luciana Basileja je nasledil nekdanji odlični finski hokejist Raimo Helminen. Pod njegovo taktirko se je rezultatska krivulja obrnila navzgor, na 12 tekmah, kolikor jih je vodil, so zmagali osemkrat. Na zadnjih osmih srečanjih so le dvakrat izgubili, na kolena so spravila kar nekaj favoriziranih, predvsem pa višje uvrščenih nasprotnikov, kot so Salzburg, Celovec, Bolzano, Alba.

"Ena najbolj vročih ekip ta hip"

"Pustertal je trenutno ena najbolj vročih ekip v ligi. Ta trenutek imajo zagotovo neko zmagovalno mentaliteto. Spremenili so igro, igrajo bolj preprosto, so požrtvovalni, so močnejši v duelih. Morali bomo biti pravi, drsalno pravi, z veliko pozitivne energije, moramo narediti vse, da bomo to tekmo zmagali," pred gostovanjem pravi trener Olimpije Mitja Šivic.

Kluba, ki imata pestro tekmovalno zgodovino iz Alpske lige, sta se v ICEHL do zdaj srečala enkrat, v Tivoliju so v začetku oktobra s 5:3 zmagali gostitelji.

V torek znova v Beljak

Zeleno-beli tabor bo serijo gostovanj končal v torek, ko se bo še drugič v desetih dneh oglasil pri Beljaku. Zadnjo tekmo leta bo odigral v četrtek, ko bo v Tivoliju gostil Celovec.

Koroški derbi, Gradec po sedmo zaporedno zmago

V Celovcu bo vroče, gledalci bodo priča Koroškemu derbiju z Beljakom. Gradec bo niz zmag poskušal podaljšati na število sedem pri zadnjem Linzu, Fehervar gostuje v Znojmu, Salzburžani v Innsbrucku, Bolzano pa pri Dornbirnu.

Liga ICEHL, 31. krog Nedelja, 26. december 18.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija

EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj) - VSV Beljak

Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc) - Graz 99ers (Ken Ograjenšek

Orli Znojmo - Fehervar AV 19 (Anže Kuralt)

Innsbruck - Red Bull Salzburg

Dornbirn - Bolzano