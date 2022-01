Olimpija pri vse bolj razpoloženi ekipi, kjer je decembra v izdihljajih ostala praznih rok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanska ekipa je zadnje srečanje v IceHL odigrala pretekli petek, ko je po kazenskih strelih strla Dunajčane. Olimpija je trenutno peta, a nedaleč za njo je kar nekaj kolektivov, ki so v resni igri za tako želeno prvo šesterico. Med temi je tudi njen večerni gostitelj Pustertal, ki je po seriji desetih porazov novembra zamenjal trenerja in precej izboljšal rezultatsko krivuljo. Na zadnjih devetih tekmah so trenutno osmi Južni Tirolci zmagali sedemkrat, niz zmag bodo proti zmajem poskušali podaljšati na pet.

Moštvi sta v tej sezoni dvakrat prekrižali palice, v začetku oktobra je v Tivoliju s 5:3 zmagala Olimpija, konec decembra pa so zeleno-beli na gostovanju v 58. minuti vodili z 2:1, a nato po dveh hitro prejetih zadetkih po rednem delu izgubili (2:3). "To bo z vidika točk in lestvice zelo pomembna tekma za obe ekipi. Moramo odigrati boljše, kot smo na zadnjem gostovanju pri njih," pred potjo v Italijo pravi napadalec Ljubljančanov Wade Murphy.

Olimpija bo po večerni tekmi znova na delu v nedeljo, ko v Tivoli znova prihaja Dunaj. Ti so po gostovanju v Ljubljani, kamor so pretekli petek prišli oslabljeni, sporočili, da nedeljske tekme z Beljakom zaradi zdravstvenih težav ne morejo odigrati. Vodstvo tekmovanja je za zeleno mizo tekmo registriralo s 5:0 v korist koroške ekipe.

Alba v derbiju večera gosti Bolzano. Foto: Sportida

Na Madžarskem derbi

Derbi večera bo na Madžarskem, kjer se bosta udarila tretja Alba Anžeta Kuralta in drugi Bolzano. Vodilni Salzburg (Aljaž Predan) gostuje pri Beljaku, ki je v torek visoko izgubil na koroškem derbiju (0:6). Celovčani gostijo Dornbirn, odpisani Linz Blaža Gregorca bo pričakal Znojmo, Gradec pa se bo doma pomeril z Innsbruckom.

Liga IceHL, 42.krog Petek, 28. januar

19.45 Pustertal - HK SŽ Olimpija

Steibach Black Wings Linz (Blaž Gregorc) - Orli Znojmo

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - Bolzano

EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj, Val Usnik) - Dornbirn

VSV Beljak - Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) Zaostala tekma 37. kroga

Graz 99ers (Ken Ograjenšek) - Innsbruck