Četrtfinale prinaša tudi slovenski obračun

Liga EBEL, od 27. februarja do 4. marca

Po zadnjem krogu drugega dela lige EBEL je postal znan še zadnji četrtfinalist. To je z zmago po kazenskih strelih nad Znojmom postal Bolzano, ki je zbral točko več od Fehervarja Aleša Mušiča in Luke Vidmarja, ki se tako poslavlja od sezone. Četrtfinale, v katerem bodo igrali na štiri zmage, se bo začel v petek. Pari so Dunaj - Innsbruck, Salzburg - Dornbirn, Linz - Medveščak in Celovec - Bolzano.

Beljačani so na Češkem visoko izgubili, tako da bo zanje sezone kmalu konec. Po porazu so prvega vratarja Beljaka Davida Kickerta do konca sezone posodili Dunaju. Foto: Sportida

10. krog

Prva tri moštva drugega dela (Dunaj, Salzburg in Linz) so si sama izbrala četrtfinalnega nasprotnika – izbirala so med moštvi na mestih od pet do osem (Medveščak, Innsbruck, Dornbirn in Bolzano).

Kot prvi so izbirali aktualni prvaki Dunajčani, ki se bodo za polfinale merili s šestim Innsbruckom. Salzburg vratarja Luke Gračnarja je izbral sedmi Dornbirn, za katerega igra tudi slovenski napadalec Žiga Pance. Črna krila iz Linza, ki so v nedeljo izgubila z Medveščakom, pa so izbrala prav Zagrebčane (njihova člana sta Nik Simšič in Mark Čepon). Celovcu Mitje Robarja, ki je končal na četrtem mestu, je ostala bitka z Bolzanom.

Četrtfinale, igrali bodo na štiri zmage, se začne v petek.

Konec za slovenski kvartet

Sezono so tako končali štirje klubi, Fehervar Aleša Mušiča in Luke Vidmarja, ki mu ni zmanjkalo veliko do izločilnih bojev, Znojmo, Beljak Mihe Štebiha in Gradec Kena Ograjenška.

Tekme 'zgornjega doma':

Tekme 'spodnjega doma':

Četrtfinalni pari lige EBEL* Vienna Capitals – Innsbruck Red Bull Salzburg (Luka Gračnar) – Dornbirn (Žiga Pance) Black Wings Linz – Medveščak Zagreb (Mark Čepon, Nik Simšič) KAC Celovec (Mitja Robar) – Bolzano



*Igrajo na štiri zmage: termini prvih štirih tekem: 9., 11., 13., 16. marec; če bo treba, še: 18./19., 20., 23. marec

Lestvica, zgornji dom: Vienna Capitals 10 tekem - 24 točk (6) Red Bull Salzburg 10 – 24 točk (4) Linz 10 - 20 (2)

............................................................ KAC Celovec 10 – 15 (1) Medveščak 10 – 12 (0) Innsbruck 10 – 8 (0) *Moštva so odigrala deset tekem po sistemu vsak z vsakim doma in v gosteh, najboljši trije so izbrali četrtfinalnega nasprotnika. () V oklepaju je število točk, ki jih je ekipa prenesla iz prvega dela. Lestvica, spodnji dom: 7. Dornbirn* 10 tekem – 28 točk (6)

8. Bolzano* 10 – 21 (2)

..................................................

9. Fehervar 10 - 20 (1)

10. Znojmo 10 - 14 (0)

11. Beljak 10 - 12 (0)

12. Graz 99ers 10 – 8 (4) *Moštvo si je zagotovilo končnico. Moštva so odigrala deset tekem po sistemu vsak z vsakim doma in v gosteh, najboljši dve sta si priigrata četrtfinale.

() V oklepaju je število točk, ki jih je ekipa prenesla iz prvega dela.

9. krog

Na zelo pomembnem srečanju so bili v petek člani Fehervarja (Aleš Mušič, Luka Vidmar ni igral). Madžari so v boju za zadnjo četrtfinalno vstopnico palice prekrižali z neposrednim tekmecem Bolzanom in izgubili z 1:3. Obe moštvi še imata možnosti za izločilne boje, a so v precej boljšem položaju Italijani. Če ti v nedeljo zmagajo, je upanja za Fehervar konec. Če izgubijo, Fehervar pa zmaga, bo napredoval slednji.

Vodilni v spodnjem domu Dornbirn Žige Panceta, ki si je že zagotovil četrtfinale, je po podaljšku premagal Znojmo. Na slovenskem obračunu med Beljakom (Miha Štebih) in zadnjim Gradcem (Ken Ograjenšek) so prav tako po podaljšku zmagali graški panterji. Ograjenšek je k zmagi prispeval zadetek za 2:0 in podajo ob zmagovitem golu. Obe ekipi sta že nekaj časa brez možnosti uvrstitve v končnico.

Luka Gračnar je s Salzburgom prevzel prvo mesto. Foto: Sportida

V zgornjem domu je Salzburg Luke Gračnarja v gosteh s 6:3 premagal Innsbruck in prevzel vodstvo na lestvici. Slovenski vratar je zaustavil 27 strelov od 30. Dunaj je po kazenskih strelih strl Medveščak (Mark Čepon in Nik Simšič), tako da je drugi. Linz, ki je pred tem krogom vodil, pa je izgubil pri Celovcu Mitje Robarja (podaja za zmagoviti zadetek 3:2) in zdrsnil na tretje mesto.

Salzburg, Linz in Dunaj bodo v nedeljo izbrali svoje četrtfinalne nasprotnike (izbirali bodo med moštvi na mestih od 5. do 8.).

Tekme 'zgornjega doma':

Tekme 'spodnjega doma':

8. krog

Aleš Mušič je k pomembni zmagi Fehervarja prispeval dva zadetka. Foto: Vid Ponikvar

V sredo so pomembno zmago v boju za končnico vknjižili hokejisti Fehervarja, za katerega igrata Aleš Mušič in Luka Vidmar (ni ga bilo v postavi). Po kazenskih strelih so s 5:4 premagali vodilno ekipo spodnjega doma Dornbirn Žige Panceta, ki se je že prebila v četrtfinale. Zelo razpoložen je bil Mušič, ki je zadel kar dvakrat (za 2:0 in za vodstvo s 4:2). Madžari so drugi in dva kroga pred koncem še lahko upajo na izločilne boje.

Hokejisti Beljaka, pri katerem igrata Miha Verlič in Miha Štebih, so v torek pri Znojmu iskali pomembne točke, a jih niso našli. Čehi so jim zadali četrti zaporedni poraz, odpravili so jih kar s 6:0 in jim zaprli vrata končnice. Korošci so po tekmi zapisali, da se prvi vratar David Kickert seli na Dunaj.

"Po skromni torkovi predstavi proti Znojmu in razočaranju nad igro v drugem delu tekmovanja in na splošno v celotni sezoni, je Beljak začel z ukrepi za prihodnjo sezono. Po pogovorih z novim trenerjem Gerhardom Unterluggauerjem načrti pospešeno potekajo, v smeri, da bo klub bolj avstrijski," so zapisali na uradni spletni strani kluba iz Beljaka.

Ob tem so dali vedeti, da se zaradi finančnih razlogov prvi vratar David Kickert do konca sezone seli na Dunaj, s katerim se bo boril za ubranitev naslova prvaka.

Bolzano je v boju za končnico v torek s 7:1 razbil Gradec Kena Ograjenška, za katerega se bo sezona končala v nedeljo, in ostal v resni igri za izločilne boje.

Od moštev, ki so že v končnici, je Medveščak premagal Innsbruck, Linz pa je z zmago nad Salzburgom vratarja Luke Gračnarja prevzel vodstvo v zgornjem domu. Slovenski čuvaj mreže ni branil.V sredo sta se udarila še Celovec Mitje Robarja, ki je doma s 3:1 ugnal Dunaj, dva zadetka je k zmagi prispeval Andrew Kozek.

Tekme "zgornjega doma":